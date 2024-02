Turismo culturale, a Cairo un corso di formazione per animatori di passeggiate

Cairo Montenotte. Il Comune di Cairo Montenotte organizza un corso di formazione per animatori di passeggiate per fare turismo culturale in Val Bormida.

Sabato 10 febbraio alle 17.30 nel Salone di Rappresentanza della biblioteca civica di Cairo Montenotte verrà presentata un’iniziativa legata al “turismo culturale a Cairo Montenotte e dintorni”. Nell’incontro verrà illustrato il corso di formazione per guide, per appassionati e per volontari locali che vogliano approfondire la conoscenza della storia e della cultura valbormidese nelle prospettiva, per chi lo vorrà, di diventare animatore di attività e visite ai diversi centri del nostro territorio.

Il progetto ha un’intitolazione dialettale che ne accentua il radicamento nel tessuto culturale dei nostri posti: “Girulandi perchì”, ovvero “Passeggiando da queste parti”, in quanto l’obiettivo finale è quello di valorizzare il nostro territorio e portare gente (turisti piuttosto che residenti) a visitare i centri storici ed i monumenti della Val Bormida.

Sabato 10 verranno spiegate le finalità del percorso, comunicate le materie, che saranno trattate da diversi esperti locali, e le modalità di svolgimento dell’iniziativa, che prenderà poi il via a marzo e comprenderà lezioni frontali nonché visite sul territorio.

Interverranno il sindaco di Cairo Montenotte, Paolo Lambertini, l’assessore Caterina Garra, il dottore forestale Emiliano Botta, il dottore in pedagogia Lorenzo Chiarlone, l’architetto Pierugo Demarziani e il senatore Sandro Sambin.