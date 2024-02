Truffe agli anziani, a Savona l’incontro della polizia di Stato

Savona. Nell’ambito dell’attività di prevenzione e contrasto delle truffe contro gli anziani, presso la SMS di Zinola, la Polizia di Stato, in collaborazione con il Comune di Savona, ha effettuato un incontro per mettere in guardia anziani e non, contro le diverse modalità di truffa.

L’incontro, molto partecipato, nasce dalla priorità di focalizzare l’attenzione non solo sulla repressione, ma soprattutto sulla prevenzione dei reati, in particolare a tutela dei soggetti fragili come minori, donne e anziani.

Il dirigente delle Volanti nel corso dell’incontro ha fornito indicazioni utili a tutti per evitare di essere raggirati, ha illustrato anche le modalità delle nuove truffe: come le truffe sentimentali o le telefonate del finto parente o del finto incidente che ancora troppo spesso inducono in inganno le vittime.

All’iniziativa ha partecipato anche l’assessore alla Sicurezza del Comune di Savona, Barbara Pasquali.

Gli incontri proseguiranno nei prossimi giorni anche in altri luoghi di aggregazione della città.