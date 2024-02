Trasporti, scuole e fabbriche: scatta lo sciopero generale nazionale

Liguria. Le organizzazioni sindacali Si Cobas, A.l. Cobas, Lavoratori Metalmeccanici Organizzati, Sindacato Generale Di Classe, Slai Prol Cobas, Sindacato Operai Autorganizzati e Fao Cobas hanno proclamato un sciopero generale nazionale per la giornata di oggi, venerdì 23 febbraio.

L’astensione dal lavoro riguarderà sia i settori pubblici che privati per l’intera giornata lavorativa, come indicato nella proclamazione sindacale “Sciopero Nazionale dalle ore 00:00 alle ore 23:59” del 23 febbraio. Lo scioperò riguarderà vari settori, compresi trasporti, istruzione, uffici pubblici e industrie.

Per garantire il rispetto della legge, verranno mantenute le prestazioni essenziali, ma potrebbero verificarsi riduzioni nei servizi programmabili, come visite mediche e appuntamenti negli uffici pubblici.

Nei trasporti pubblici, verranno garantiti treni, bus, tram e metropolitane durante fasce orarie specifiche: dalle ore 06:00 alle ore 09:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00. Tuttavia, sono possibili ritardi durante queste fasce e i treni già in viaggio completeranno il loro percorso fino alla destinazione finale, a meno che la durata prevista non superi un’ora, caso in cui il servizio terminerà alla stazione successiva disponibile. Italo non ha confermato la sua adesione allo sciopero treni e non ha pubblicato la lista dei treni garantiti.

Le motivazioni dello sciopero variano da questioni internazionali come la situazione in Ucraina e la questione palestinese, a questioni interne come la sicurezza sul lavoro, soprattutto dopo il recente crollo nel cantiere di Firenze, e richieste di aumenti salariali.