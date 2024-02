Traguardo storico per il Savona Hockey: è promozione in A1!

Gioia immensa per il Savona Hockey. La squadra maschile indoor ha conquistato la storica promozione in Serie A1. Decisiva la vittoria contro Messina per 6 a 4 ottenuta grazie alla tripletta di Riccardo Vaglini, alla doppietta di Roberto Montagnese e al sigillo di Luca Vaglini.

Nel match precedente, anch’esso disputato a Castello D’Agogna (provincia di Pavia), i savonesi avevano ceduto di misura contro la Moncalvese, 5 a 4 con reti di Riccardo Vaglini (doppietta), Luca Vaglini e Valsecchi. Sconfitta risultata però indolore visto il traguardo ottenuto, storico per il club ma anche per la città come sottolinea il presidente Massimo Pavani.

“La salita in A1 rappresenta un traguardo storico per la città di Savona – afferma -. È dal 1958 che una squadra savonese di hockey non raggiunge tali vette. Al momento continueremo con questa squadra solida e coesa creata da Roberto Montagnese due anni fa. Tuttavia, non escludiamo la possibilità di rinforzare la squadra in futuro. Ho visto un gruppo in costante crescita, che ha giocato con la testa e con pochissimi errori”.

“Un ringraziamento speciale va al neo papà e geande capitano Roberto Montagnese – aggiunge – , ai due portieri Marco Addis e Davide Ravera, ai due veterani, i fratelli Davide e Alessio Valsecchi, i cugini Riccardo e Luca Vaglini autori della maggior parte dei gol e alla panchina di Luca Tessitore e Maurizio Vaglini”.

La stagione del Savona Hockey potrebbe riservare anche altri successi. Le campionesse regionali under 14 disputeranno le Finali Nazionali a Roma il prossimo 24/25 febbraio. Le ragazze degli allenatori Massimiliano Burchi e Simone Simari si giocheranno il titolo Italiano contro squadre molto importanti provenienti da tutta la penisola. “Le nostre giocatrici sono cariche – commentano – e hanno voglia di divertirsi e divertire. Ormai sono avvezze a partecipare a questa competizione. Anche l’anno scorsohanno partecipato alle Finali di categoria ma nella specialità prato”.