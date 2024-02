Tragedia sull’autostrada, operaio investito e ucciso

Liguria. Un operaio è morto questo pomeriggio sull’autostrada A7 Milano-Genova.

Il lavoratore sarebbe stato investito intorno alle 14,30, all’altezza di Castelnuovo Scrivia, in direzione Genova.

Inutili i tentativi di soccorso e le manovre di rianimazione, per l’addetto impegnato nel tratto autostradale non c’è stato nulla da fare e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso a seguito dei traumi riportati nel fatale investimento

Il traffico sull’arteria è stato bloccato tra gli svincoli di Casei Gerola e Castelnuovo Scrivia.

Un incidente che riaprirà ancora il dibattito sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e in particolare sulle tratte autostradali interessate dai lavori di manutenzione.