Traffico, coda di 5km tra Borghetto e Finale Ligure: previsti disagi per il maltempo

Savona. Anche nel pomeriggio e in questa domenica di fine febbraio non sono mancati disagi alla viabilità autostradali sulle tratte ligure e savonesi.

In questo momento, persiste una coda nel tratto Autofiori tra Borghetto e Finale Ligure sulla A10, che hanno raggiunto i 5 km – e sono in aumento nel corso della serata -: lunghi i tempi di percorrenza in direzione Savona per gli automobilisti in transito. Gli incolonnamenti sono provocati dai cantieri presenti lungo la direttrice autostradale.

E massima attenzione all’evoluzioni delle condizioni meteo, con l’ondata di maltempo in arrivo da questa sera: sulla A6 Torino-Savona prevista neve tra Torino e bivio A6/A10 Savona in entrambe le direzioni di marcia.

Per quanto riguarda le tratte di competenza di Autostrade per l’Italia le previsioni di traffico vedono una giornata da bollino rosso sulla A26 per domani, lunedì 26 febbraio, in particolare in direzione Gravellona Toce. Criticità alla circolazione viaria dettate oltre che dai cantieri anche dalle condizioni meteo, con neve e nevischio lungo la carreggiata.

Sulla A10 previste difficoltà, in entrambe le direzioni, tra le 7.00 e le 10.00 e tra le 16.00 e le 19.00.

Non mancheranno problemi anche sulla A7, in direzione Serravalle.

Si raccomanda massima attenzione in relazione all’allerta meteo.