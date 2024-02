TPL Linea verso la transizione green: festa in piazza Mameli per i 14 nuovi bus elettrici

Savona. “La transizione ecologica del settore significa che un autobus, anche se a gasolio, può trasportare fino 50 persone evitando così almeno dodici auto sulle strade…”. Così il presidente di TPL Linea Vincenzo Franceri che nella giornata di insediamento ufficiale del nuovo direttore generale dell’azienda savonese, ha parlato della riconversione green del trasporto pubblico locale nel savonese.

E proprio nel primo giorno di lavoro del nuovo dg Giampaolo Rossi, l’annuncio sulla presentazione dei 14 nuovi bus elettrici in dotazione a TPL Linea, prevista per il 9 marzo in piazza Mameli a Savona, una iniziativa alla quale saranno invitate anche le scuole del territorio.

Il complicato processo di rinnovamento del parco mezzi aziendale rappresenta uno dei punti cardine del nuovo piano industriale approvato nello scorso dicembre, parallelamente alla medesima procedura di affidamento in house del servizio per la provincia savonese a TPL Linea: “Quello del rinnovo dei nostri autobus in circolazione è senz’altro una esigenza del comparto, ma riguarda non solo il savonese ma tutto il territorio nazionale” aggiunge Franceri.

“Si tratta di un ammodernamento ancora difficile, che deve affrontare una serie di incertezze e un sostanzioso reperimento di risorse finanziarie, fondi che devono per forza arrivare dalle istituzioni, dall’Europa, dal governo, dalla Regione… Oltre al fatto che per progettare e delineare in forma compiuta questo nuovo percorso di sostenibilità ambientale bisogna ancora scegliere quale sarà il combustible migliore, se l’elettrico oppure l’idrogeno“.

“La prevalenza delle aziende italiane è orientata ai bus elettrici: rispetto al gasolio costano più del doppio, ma rispetto all’idrogeno costano la metà. E se un domani dovesse uscire un gasolio sintetizzato dalla clorofilla anche quella sarebbe transizione ecologica. Ad oggi, non sappiamo ancora se sarà l’elettrico a imporsi nel futuro”.

Tra gli aspetti, ad esempio, dell’elettrificazione del trasporto pubblico locale quello delle infrastrutturazioni necessarie, come le stesse colonnine di ricarica: “Ne abbiamo una provvisoria, la prossima settimana inizieranno i lavori per installare quelle definitive sia a Savona (4) che a Cisano sul Neva (9), in tutto saranno 13 per alimentare i nostri nuovi mezzi elettrici” aggiunge ancora il presidente di TPL Linea.

Proprio sul fronte delle risorse e dotazione finanziaria a disposizione TPL Linea, al centro delle trattative con la Regione i rimborsi del costo chilometrico: “C’è stato un incontro, e ringrazio i soci, in cui abbiamo posto alla parte politica il tema facendo presente i nostri calcoli. Abbiamo portato le nostre osservazioni numeriche, quel costo è stato deciso nel 2015 e ora siamo nel 2024. C’è stata un’apertura, a cui seguiranno sicuramente altri confronti a fine febbraio-inizio marzo per decidere insieme la giusta spettanza alla nostra azienda” conclude Franceri.