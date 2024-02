Toti incontra il presidente del Gruppo Msc Aponte: “Liguria protagonista del futuro sviluppo di infrastrutture e settore crocieristico”

Liguria. Quest’oggi il governatore della Regione Liguria Giovanni Toti ha incontrato il presidente del Gruppo Msc Gianluigi Aponte.

“I porti liguri e il sistema Liguria sono sempre più attrattivi, in crescita e protagonisti assoluti del mercato, le istituzioni sono allineate e abbiamo un’idea di sviluppo condivisa. Stiamo investendo miliardi di euro sui nostri scali per le grandi opere che ci renderanno ancora più forti e competitivi – ha detto Toti – Di questo abbiamo discusso questa mattina con il patron di Msc Gianluigi Aponte che ha confermato l’interesse del suo gruppo, sia sulle merci che sulle crociere, di continuare a investire sui nostri porti. La Liguria cresce, lo dicono i dati dell’economia. Crescita vuol dire lavoro e futuro per i nostri figli. Lavoriamo ogni giorno per questo”.

All’incontro nella sede dell’Autorità Portuale hanno partecipato anche il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi, il sindaco di Genova Marco Bucci, il presidente dell’Aeroporto Colombo di Genova Alfonso Lavarello, il commissario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo Piacenza e l’ammiraglio Piero Pellizzari, direttore marittimo della Liguria e comandante del porto di Genova.