Toti candidato alle Europee? Il governatore ligure smentisce: “Notizia priva di fondamento”

Liguria. “Ogni notizia relativa a una possibile candidatura del presidente Giovanni Toti alle prossime elezioni europee è destituita di ogni fondamento. Ogni impegno del governatore nei prossimi mesi sarà dedicato ai molti progetti da portare avanti in Liguria”.

Così una nota del presidente della Regione Liguria e leader di Noi Moderati smentisce un articolo di retroscena pubblicato in queste ore dalla stampa nazionale. In particolare è Repubblica a sostenere che Toti, così come Saverio Romano e Maurizio Lupi, sarebbero “pronti a candidarsi alle Europee”.

Nello stesso articolo Romano, coordinatore del partito centrista, annuncia la volontà di Noi Moderati di correre “da soli” all’appuntamento elettorale della prossima primavera, in una logica di distanziamento ulteriore ma anche di autonomia rispetto a Forza Italia: cinque anni fa i due partiti si erano presentati insieme alle elezioni.

“Per quanto riguarda la lista Toti – prosegue la nota del governatore – che è il primo gruppo politico del consiglio regionale, e per quanto riguarda i movimenti civici locali che si riconoscono nel medesimo perimetro politico, l’orientamento è quello di lasciare libertà di voto ai propri amministratori, dirigenti e simpatizzanti, all’interno delle forze politiche che sostengono il governo nazionale, senza alcun impegno diretto, per dedicare, come da impegni presi con gli elettori, ogni attenzione ed energia al territorio e al governo locale”.