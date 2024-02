Torna “Ferpi Talks” per la GenZ con 12 professionisti della comunicazione e delle Pr per i ragazzi del servizio civile

Liguria. Per il terzo anno consecutivo, ripartono gli incontri gratuiti di formazione e informazione sul mondo della comunicazione in tutte le sue sfaccettature da parte dell’associazione Ferpi Liguria per la generazione Z ovvero i ragazzi tra i 18 e i 28 anni che stanno facendo il servizio civile universale nella rete Clesc di Confcooperative Liguria. L’organizzazione è a cura di Agorà Coop, per dare possibilità di orientamento professionale e di avvicinamento al mondo delle imprese profit e sociali, delle istituzioni e del mondo delle associazioni.

L’idea del ponte tra generazioni nasce per un rafforzamento dei ragazzi/e nel loro percorso per diventare cittadini consapevoli, immersi nella comunicazione da tutti i punti di vista. In un mondo che sembra non esistere senza comunicazione, molti la subiscono passivamente, sia nelle eccellenze che nelle sue degenerazioni. Avere in mano uno smartphone tutto il giorno non significa conoscere tutte le sfumature della comunicazione. Allenare uno spirito critico e capire il dietro le quinte (almeno nelle parti essenziali) può essere un valido aiuto nel costruire una vita più equilibrata, lavorare sul proprio orientamento professionale, ricevere spunti per comprendere tanti fenomeni ai quali si assiste.

Gli incontri riguardano: la comunicazione sociale, quella digitale, comunicazione e scienza, le campagne sociali, le informazioni ai cittadini, il rapporto tra giornalisti e comunicatori, le fake ecc.

I relatori soci Ferpi sono: Alessandra Grasso, responsabile della comunicazione di Agorà e delegata Ferpi Liguria; Rosella Scalone, esperta di relazioni pubbliche digitali e presidente dell’associazione Save the woman; Giuliano Greco, head of communication and external relations dell’Istituto Italiano di Tecnologia; Paola Lustro, responsabile della comunicazione e ufficio stampa nazionale di Aism; Sabina Alzona, coordinatrice regionale di Airc Liguria; Elisabetta Giusto, communication manager di Vernazza Autogru; Anna Cristina Pizzorno, responsabile di comunicazione e progetti di Fratello Sole; Caterina Grisanzio, responsabile dell’ufficio relazioni con il pubblico e comunicazione interna di Regione Liguria; Elisa Nerva, responsabile di ufficio stampa, comunicazione e ufficio relazioni con il pubblico dell’Asl3 di Genova; Cristina Chiaiso, cultural communication strategist.

Saranno affiancati da un paio di ospiti: Gianluca Saba , responsabile dell’ufficio relazioni internazionali del Comune di Genova; Eva Perasso, relatrice pubblica e giornalista di Primocanale.

Il fatto che 12 professionisti si mettano a disposizione gratuitamente per lavorare con le “generazioni future” è un atto sostenibile per seminare consapevolezza nei giovani che stanno cercando la loro via. Del resto, è vero d’altra parte che gli stimoli dei ragazzi sono spesso utili per i professionisti nel rimandare entusiasmo e utilità del lavoro e dell’esperienza, da punti di vista diversi. Inoltre, alcuni dei partecipanti più interessati sono coinvolti nell’organizzazione e promozione della rassegna tra i loro pari.

La collaborazione tra Ferpi Liguria e rete Clesc per il progetto di Confcooperative/Agorà nasce da un accordo specifico di collaborazione.

Agorà coop è una cooperativa sociale di circa 630 persone, che si occupa di servizi alla persona e che è molto impegnata nel lavoro con i ragazzi e ragazze: ogni anno con la rete di appartenenza Clesc/Confcooperative Liguria seleziona oltre 140 persone per il bando del servizio civile universale.

Ferpi è l'associazione di professionisti della comunicazione e delle relazioni pubbliche che dal 1970 raduna esperti di settore con riconoscimento ministeriale. Per info: www.Ferpi.it.