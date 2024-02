Toirano 2024, De Fezza al lavoro su lista e programma: “Ora prioritario realizzare il milione e 400mila euro di progetti in cantiere”

Toirano. Sta portando a termine il suo primo mandato amministrativo da sindaco senza però dimenticare di “dare un occhio” al prossimo impegno elettorale il primo cittadino di Toirano Giuseppe De Fezza.

Come già comunicato in diverse occasioni, l’obiettivo primario è quello di continuare a lavorare fino all’ultimo giorno ai progetti già in cantiere o in procinto di partire: “Come ho sempre detto – conferma – arriverò alla fine di questo quinquennio con una serie di progetti importanti che stiamo cercando di mettere a sistema. Tra questi il Varatella Trail Area, presentato giusto oggi, e i progetti di rigenerazione urbana legati al Pnrr, che hanno ottenuto fondi per un milione e 400mila euro. I cantieri partiranno entro marzo”.

Insomma, De Fezza si sta “dedicando moltissimi ai fatti concreti di questa amministrazione. Ovviamente stiamo già lavorando con il gruppo per presentare alla cittadinanza un progetto in continuità (ma anche in rinnovamento) con l’attuale squadra. Dopo il periodo pandemico c’è necessità e bisogno di sviluppare alcuni progetti che in quel periodo sono rallentati o arenati. Tuttavia, credo che i fatti parlino da soli: oggi andiamo a concretizzare un milione e 400mila euro di progetti con fondi Pnrr”.