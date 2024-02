Tentato omicidio a Savona, il 24enne vivo grazie ai riflessi: ha schivato diverse coltellate prima di essere colpito

Savona. E’ stato arrestato dai poliziotti della squadra mobile di Savona il presunto responsabile del tentato omicidio avvenuto il 7 gennaio scorso in Darsena a Savona: si tratta di un savonese di 18 anni con precedenti.

E’ stato ritrovato il 7 febbraio nel centro di Barcellona (in Spagna) dalle forze dell’ordine spagnole, in seguito a un mandato di arresto europeo e dopo aver condiviso gli elementi acquisiti dalla squadra mobile di Savona.

Ora il giovane si trova in carcere in Spagna in attesa della consegna all’autorità italiana. I due non si conoscevano, secondo quanto ricostruito dalla squadra mobile: il 18enne ha colpito il 24enne all’addome, dopo diversi fendenti andati a vuoto grazie ai riflessi della vittima.

Secondo quanto ricostruito, l’episodio sarebbe al culmine di una discussione tra i due per futili motivi, degenerata poi in aggressione: il 18enne avrebbe estratto un coltello a scatto con una lama di circa 23 centimetri e con questo avrebbe ferito l’avversario.

Per il 24enne, ricorso alle cure ospedaliere, una prognosi di circa 20 giorni, mentre per il 18enne era già scattata una denuncia per lesioni aggravate e porto abusivo di armi.

Sulla base degli elementi acquisiti, con la tempestiva attività di indagine della Squadra Mobile, coordinata dalla Procura della Repubblica di Savona, l’Autorità Giudiziaria ha emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico del giovane, che nel frattempo si era dato alla fuga rendendosi irreperibile.

Sono state avviate immediate e complesse indagini per rintracciarlo nel minor tempo possibile, monitorando costantemente la sua cerchia di frequentazioni e consentendo di localizzarlo all’estero, precisamente nel centro cittadino di Barcellona. Proprio per consentirne la cattura in Spagna il GIP ha emesso un Mandato di Arresto Europeo.

Le indagini sono proseguite per la sua precisa localizzazione: per rendersi irreperibile l’uomo adottava una certa accortezza, cambiando spesso abitazione, ma attraverso specifici accertamenti tecnici ed informatici i poliziotti della Squadra Mobile sono riusciti a rintracciarlo e a condividere in tempo reale tutte le informazioni raccolte con l’Unità Fast Spagna, del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia, permettendo alla Polizia Spagnola di catturarlo mentre era in strada, vicino all’abitazione segnalata come suo possibile ultimo nascondiglio.