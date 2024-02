Tentato omicidio a Savona, coltellata ad un giovane in Darsena: 18enne rintracciato e arrestato in Spagna

Savona. Tentato omicidio. È questa l’accusa di cui dovrà rispondere un 18enne, rintracciato e arrestato in Spagna in relazione ad un episodio avvenuto lo scorso 7 gennaio in Darsena, a Savona.

Parte lesa della vicenda un altro giovane di 24 anni, accoltellato dal 18enne (che era già stato denunciato), al termine di una lite.

Un classico diverbio sfociato però, nel caso specifico, in violenza, con il 18enne che ha estratto un coltello a scatto con una lama di circa 23 centimetri ferendo l’altro giovane.

Per il 24enne, ricorso alle cure ospedaliere, una prognosi di circa 20 giorni. Per il 18enne una denuncia per lesioni aggravate e porto abusivo di armi.

Ma oggi, a distanza di poco più di un mese, la vicenda si arricchisce di nuovi sviluppi che saranno illustrati, nel dettaglio, nell’ambito di una conferenza stampa in programma in Questura in mattinata.