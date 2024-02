Tentativo di violenza sessuale ad Albenga, Podio: “Episodio odioso, l’insicurezza non è solo una percezione dei cittadini”

Albenga. “Sono profondamente dispiaciuto per quanto accaduto alla ragazza vittima di tentata violenza sessuale ad Albenga. Questi episodi vanno condannati e contrastati con determinazione. Come ho già avuto modo di spiegare in alcuni miei recenti interventi, la sicurezza è un tema molto sentito dagli albenganesi e questi fatti di cronaca non fanno altro che aumentare quella che purtroppo non può essere definita come una semplice percezione dei cittadini”. Lo dichiara il candidato sindaco del centrodestra albenganese Nicola Jacopo Podio.

“La sicurezza di una città – prosegue – è un compito condiviso che coinvolge molteplici attori, e l’amministrazione comunale, oltre ad avere un ruolo fondamentale in questo contesto, gioca un ruolo chiave nella progettazione e nell’attuazione di politiche di prevenzione. Dall’istituzione di programmi per contrastare la micro-criminalità all’illuminazione pubblica adeguata sino alla collaborazione con le forze dell’ordine, sono diversi gli ambiti su cui una buona amministrazione può e deve intervenire per migliorare la sicurezza di una comunità. Le notizie di cronaca sempre più frequenti che hanno coinvolto la nostra città hanno danneggiato anche la sua reputazione, con conseguenze negative sulle attività commerciali ingaune”.

“Purtroppo non è solo una sensazione, ma una realtà: sotto questo profilo la città ha acquisito una reputazione negativa che va oltre una semplice percezione soggettiva e la questione non nasce di certo a seguito dell’episodio riportato oggi dai giornali. La prossima maggioranza avrà tra i suoi compiti principali quello di invertire con assoluta decisione e rapidità questa tendenza. Quella che sto raccogliendo in queste settimane incontrando molte persone è una crescente preoccupazione dei cittadini albenganesi su questo tema e da qui, dalle esigenze del territorio, prenderà forma il mio progetto amministrativo. In questo momento voglio esprimere la mia più sincera vicinanza alla famiglia della ragazza aggredita”, conclude Podio.