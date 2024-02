Tentata violenza sessuale, Sinistra ingauna: “Tema sicurezza va affrontato con coesione e trasparenza”

Albenga. Anche “Sinistra Ingauna” è intervenuta in merito alla notizia della tentata violenza sessuale avvenuta ad Albenga lo scorso 10 febbraio.

“Gli episodi di microcriminalità, spaccio, e l’ultimo di tentata violenza, sono tematiche locali, e nazionali, che vanno affrontate con la massima coesione e trasparenza”, hanno affermato.

“Sono argomenti che vanno oltre le scadenze elettorali, che sia destra o sinistra, vanno affrontate con un lavoro che vada al di la dei 5 anni di mandato di una singola amministrazione, che scavi in fondo ai motivi che spingono i ‘poveri’, ‘malavitosi’, ‘irregolari’ a tanto, in maniera coesa, costruttiva e non con meri spot”, hanno concluso.