Tentata violenza sessuale, Porro (Lega): “Fatto grave. Inaccettabile che il sindaco neghi la realtà”

Albenga. “In seguito al recente episodio di violenza riportato da un cittadino di Albenga, desidero esprimere profonda solidarietà alla vittima e alla sua famiglia. È con grande preoccupazione che riceviamo notizie di episodi così gravi nella nostra comunità. Io stessa, che porto il cane a fare un giro dopo cena in quello stesso tratto di strada, mi impongo di non dover avere paura, ma avendo un cane di taglia grande, posso in qualche modo convincermi di più”.

È il commento del consigliere comunale della Lega Cristina Porro sulla vicenda di cronaca di un tentativo di violenza sessuale avvenuto ad Albenga.

“Adesso, però, diventa imperativo affrontare con fermezza la questione della sicurezza cittadina ad Albenga, soprattutto se si pensa che la nuova illuminazione stradale pubblica voluta da questa amministrazione comunale lascia nella penombra molte vie e piazze di Albenga. Le testimonianze dirette dei nostri concittadini non possono essere ignorate o minimizzate. È inaccettabile che il sindaco Tomatis continui a negare la realtà e accusare chi solleva legittime preoccupazioni di diffondere allarmismo ingiustificato”, ha proseguito.

“L’episodio del 10 febbraio è un triste esempio della vulnerabilità delle persone, soprattutto durante le ore serali, quando la mancanza di illuminazione pubblica può favorire atti criminali. È giunto il momento che l’amministrazione comunale agisca con determinazione per garantire la sicurezza di tutti i cittadini. Ringrazio le forze dell’ordine per la pronta risposta e l’impegno nelle indagini. È importante che gli autori di tali atti vengano identificati e puniti con la massima severità della legge”.

“La sicurezza dei cittadini sarà una delle priorità della prossima giunta di centrodestra, guidata da Nicola Podio. Siamo determinati a implementare misure concrete per migliorare la sicurezza e ridurre la percezione di insicurezza nella nostra città”, ha concluso Porro.