Tempo libero, Piana: “Grande successo per le domande di intervento a favore di associazioni territoriali”

Liguria. Grande successo per le domande di intervento dedicate al tempo libero a favore delle associazioni territoriali che realizzano attività a scopo ricreativo, non professionale.

“Stiamo liquidando le domande del 2023 – dice il vice presidente della Regione Liguria con delega al tempo libero e al marketing territoriale Alessandro Piana – e stiamo registrando già una grande partecipazione alla nuova tornata aperta sino al 31 marzo per l’anno in corso. Le risorse disponibili, pari a 75mila euro, sono finalizzate a sostenere le attività di scopo ricreativo, amatoriali, di valenza regionale. La varietà delle proposte pervenute in diversi ambiti vede sovente un taglio innovativo, dai laboratori teatrali alla ceramica passando dall’escursionismo non competitivo, oltre alla musica e ai raduni. Un esempio tangibile della grandissima dinamicità delle associazioni che portano spesso avanti, con fatica e sforzi notevoli, tradizioni e manifestazioni dal grande valore sociale e di comunità”.

“Il crescente interesse verso l’uso prezioso del tempo libero, per uno stile di vita sano e consapevole, con uno spiccato orientamento alla socializzazione e alla condivisione ha un indubbio effetto moltiplicatore sul territorio. Aumenta sensibilmente – conclude Piana – il livello di soddisfazione dei cittadini, incidendo soprattutto su giovani e terza età, motivo per cui stiamo ottimizzando la distribuzione delle risorse e prevedendo un aumento delle stesse”.

Tutte le informazioni sulle domande sono disponibili a questo link.