Team ACM Savona, ottime indicazioni dalla seconda tappa del Kombat Tour Liguria. Coach Regina: “Sono soddisfatto”

Albenga. Domenica 4 febbraio, presso il “PalaMarco” di Albenga, Team ACM Savona ha preso parte alla seconda tappa del Kombat Tour Liguria. La squadra di coach Livio Regina si è presentata in gara con sette atleti in ben tre discipline di sport da combattimento, portando a casa ottimi risultati.

La giornata del Team ACM Savona, considerando i 14 incontri disputati, è terminata con 8 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. Nello specifico partendo dai più piccoli:

– Daniele Camoriano, 10 anni, il quale nel settore Kids ha disputato due incontri che si sono rivelati combattuti e divertenti, uno di kickboxing e uno nella boxe in modalità demo, con verdetto a pareggio.

– Francesco Diano, 13 anni, ha esordito con un incontro di kickboxing, regolamento k1 rules, ottenendo sul ring una buona vittoria, frutto di un ottimo lavoro svolto da settembre ad oggi.

– Erjon Bajrami, 17 anni, anche lui all'esordio, ha combattuto ben quattro incontri nella stessa giornata, tutti con maggiorenni e atleti più esperti. Nella specialità K1 style, ha disputato due incontri, ottenendo una buona vittoria e un ottimo pareggio contro un atleta molto bravo nell'uso delle gambe. Anche nella specialità Mixed Martial Arts ha disputato due incontri combattuti egregiamente e, pur senza trovare la vittoria, ha dimostrato buona personalità e potenzialità.

– Denys Bachurin, ultimo esordiente della giornata, già maggiorenne, ha combattuto sul ring due incontri consecutivi, per rimpiazzare un atleta assente. Il ragazzo, il quale ha dimostrato ottima tecnica e prestazioni, è salito sul ring combattendo sei round consecutivi vincendoli tutti con tanto di complimenti dei presenti.

– Aldo Poma, l'unico a cimentarsi nella specialità della boxe, ha vinto due incontri combattendo il primo con un avversario superiore di molti chili a sorpresa dei presenti. L'atleta poi anche nel secondo match ha messo in luce le sue potenzialità in questa disciplina.

– Pietro Allonzo ha combattuto un unico match nella specialità delle MMA, con un atleta di una categoria più pesante per non rimanere fuori dagli abbinamenti. Nonostante la buona prova disputata, l'atleta ha perso ai punti di misura, dato il buon numero di calci e takedown portati a segno durante il combattimento.

– Infine Raul Nieto ha vinto il torneo nelle MMA nella categoria maggiore degli 80 kg. L'atleta ha disputato un buon primo match vincendo ai punti due round da 5′ ciascuno contro un forte avversario di Sanremo. Nel secondo incontro, ha combattuto con Bajrami, suo compagno di allenamento più giovane contro il quale ha chiuso prima del limite.

“Come coach del Team – ha dichiarato Livio Regina – sono molto soddisfatto per avere portato a combattere in pochi mesi 4 esordienti (di cui i primi due Kids della nostra società) e dei progressi dimostrati dagli agonisti con già esperienza. La nostra Scuola di Arti Marziali è multidisciplinare e tende a fare emergere il talento di tutti i suoi atleti nelle varie specialità di combattimento che preferiscono. Adesso ci siamo già rimessi al lavoro per preparare i numerosi impegni agonistici che riempiranno la restante parte della nostra stagione sportiva”.