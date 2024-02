Studenti travolti in Valle Armea, intervento di dodici ore per la ragazza: concluso il percorso chirurgico

Pietra Ligure. La paziente è giunta ieri al Santa Corona in gravi condizioni con politrauma che interessava bacino, colonna vertebrale arto inferiore sinistro ed omero destro.

Le procedure previste da Asl2 e le professionalità presenti al Santa corona, D.E.A. di II livello e Centro di riferimento per il Ponente Ligure per la traumatologia complessa e dei politraumi, hanno permesso di attivare immediatamente la sala operatoria per un complesso intervento che è durato circa 12 ore. Il dottor Marcello Federici, Direttore della Struttura Complessa Ortopedia indirizzo traumatologico Ponente, ha trattato la frattura complessa del femore, la frattura esposta di gamba a sinistra e la frattura dell’omero destro.

Il dottor Matteo Lombardi, chirurgo ortopedico, e il chirurgo vertebrale Davide Vallerga sono intervenuti congiuntamente sulle gravi lesioni del bacino e sulla colonna.

Grazie alla professionalità degli anestesisti, di tutta la squadra degli ortopedici e del personale infermieristico specializzato è stato possibile trattare tutte le lesioni scheletriche in modo che la ragazza non debba nuovamente tornare in sala operatoria, avendo concluso il percorso chirurgico. La famiglia della ragazza ha fatto sapere di voler ringraziare tutti i sanitari che si sono prodigati nelle cure.

E’ già stato possibile constatare un primo importante step nel decorso postoperatorio quando la paziente si è svegliata oggi poco dopo le 13, attualmente permane comunque la prognosi riservata.