Studenti travolti in Valle Armea, fuori pericolo la ragazza: trasferita in reparto

Pietra Ligure. Si registrano significativi progressi nelle condizioni di Manar Dhoukhani, la giovane coinvolta nell’incidente stradale in valle Ormea.

“La paziente riesce a muovere gli arti inferiori e, ciò che è ancora più significativo, manifesta sensibilità; quest’ultimo aspetto rappresenta un importante segnale clinico positivo” afferma la Asl 2 nel suo ultimo bollettino medico a seguito del ricovero avvenuto dopo il drammatico investimento costato la vita al fratello della ragazza.

La 15enne è stata trasferita dal reparto di Anestesia e Rianimazione a quello di Ortopedia e Traumatologia sempre all’interno del presidio ospedaliero del Santa Corona di Pietra Ligure.

“I medici hanno ritenuto di sciogliere la prognosi, che quindi non è più riservata: è stato attivato anche per lei il supporto psicologico già reso operativo per i genitori”.

“La direzione dell’azienda sanitaria desidera cogliere l’occasione per unirsi al ringraziamento espresso dai genitori della paziente nei confronti dei professionisti impegnati nelle sue cure” conclude la Asl 2 Savonese.