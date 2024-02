Stella, dal Comune la richiesta a Poste Italiane: “Migliorare i servizi. Senza risposte chiederemo intervento della Prefettura”

Stella. Dal Comune di Stella una richiesta (l’ennesima) rivolta a Poste Italiane: “Disagi per gli utenti. Necessario migliorare ed aumentare i servizi”.

Un tema che tiene banco da tempo, sintetizzato anche in una interrogazione del consigliere Bernardini, a cui il Comune ha voluto rispondere così: “In merito all’interrogazione, – ha spiegato il sindaco Castellini, – tengo a precisare che, proseguendo le segnalazioni già effettuate dalla precedente amministrazione di cui anche lei faceva parte, l’attuale amministrazione da me rappresentata ha inoltrato a Poste Italiane ulteriori solleciti e richieste di chiarimenti in merito ad alcuni disservizi patiti dall’utenza stellese nelle seguenti date”.

“E’ quindi scontato da parte mia precisare che l’aumento dei servizi postali non sia soltanto una necessità per l’utenza e per l’amministrazione comunale ma che sia fondamentale nell’ottica di continuare ad accrescere i servizi al cittadino. L’amministrazione ha sollecitato più volte da ottobre 2021 ad oggi l’intervento di Poste Italiane, ottenendo anche un colloquio con la dottoressa Mariella Ghiorzo nel 2023 presso la sede centrale di Savona, in merito ai disservizi generali e non solo a quelli relativi al posizionamento di un ATM Postamat sul territorio, riscontrando nostro malgrado una totale assenza di risposte certe e chiare da parte dell’ente stesso”, ha proseguito.

“In qualità di sindaco ho provveduto ad inviare a Poste Italiane un ulteriore, preciso e dirimente sollecito, al fine di sanare le problematiche presenti ed ottenere risposte chiare e certe in merito alla loro soluzione, sia in termini di tempistiche, sia per quanto concerne il miglioramento del servizio stesso. Sollecito che è stato inoltrato anche alla Prefettura di Savona al fine di renderla edotta dei fatti e della totale mancanza di risposte chiare e trasparenti fornite al Comune di Stella da parte di Poste Italiane”.

“Informo che come estrema ratio se anche questa volta, come purtroppo già accaduto negli anni passati, l’ultimo sollecito inoltrato non dovesse ottenere alcuna risposta per iscritto, disattendendo di fatto le nostre richieste, chiederemo alla Prefettura stessa di intervenire e di supportarci per chiedere chiarimenti a Poste Italiane”, ha concluso Castellini.