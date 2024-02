Special Olympics Volleyball Week, Eunike e Viceversa in campo con le ragazze del Cuneo di Serie A1

Cuneo. Il progetto #WeAreFamily, che gode del supporto di numerosi partner, privati e istituzionali, e che ha come main partner Intesa Sanpaolo, nel suo primo anno ha coinvolto principalmente ragazze e ragazzi diversamente abili della Cooperativa Onlus Il Faggio di Savona, che hanno preso parte a numerose attività: da una giornata al camp estivo della società cuneese nell’estate 2021, all’impegno come raccattapalle in occasione delle partite casalinghe di Cuneo Granda Volley, fino a un allenamento condiviso con le giocatrici della prima squadra cuneese a dicembre 2021, un pomeriggio molto intenso che ha toccato nel profondo anche e soprattutto le atlete.

#WeAreFamily non poteva non incrociare la sua strada con quella di Amico Sport, associazione cuneese affiliata all’ente di promozione sportiva Libertas che aderisce al movimento Special Olympics Italia. Già lo scorso anno sedici atleti di Amico Sport sono scesi in campo con le giocatrici di Cuneo e Novara in occasione del derby piemontese, mentre il 16 maggio 2023 due giocatrici di Cuneo Granda Volley, la capitana Noemi Signorile e il libero Alice Gay, hanno preso parte alla tappa cuneese della Torch Run di Special Olympics Italia. Anche quest’anno il sodalizio si rafforza con due importanti appuntamenti in occasione della Special Olympics Volleyball Week 2024.

Si comincerà lunedì 5 febbraio, quando le ragazze della Honda Olivero S.Bernardo Cuneo parteciperanno a un torneo amichevole, organizzato secondo le regole della pallavolo unificata Special Olympics, che vedra come protagoniste le squadre formate dalle professioniste delle serie A1 e dagli atleti tesserati per Amico Sport Cuneo.

Si proseguirà domenica 11 febbraio in occasione della gara tra la Honda Olivero S.Bernardo Cuneo e l’Itas Trentino, valevole per la settima giornata di ritorno del campionato di serie A1 Volley Femminile in programma alle ore 17,00 presso il Palazzetto di Cuneo, in cui verranno coinvolti tre team Special, Amico Sport di Cuneo, Eunike di Albisola e Viceversa di Albenga. I rappresentanti dei tre team Special entreranno in campo con le ragazze e durante le pause set saranno organizzati dei brevi match di esibizione.

“Il progetto #wearefamily è stato creato da Cuneo Granda Volley e Granda Volley Academy, con l’obiettivo di diventare la più ampia e diffusa rete di inclusione sociale a livello sportivo delle provincie di Cuneo, Asti, Savona, Imperia e Genova – commenta Barbara Pasqua, presidente

Granda Volley Academy – Gli obiettivi principali sono coinvolgere un maggior numero di disabili alla pratica motoria con il conseguente potenziamento delle loro abilità motorie, la diffusione tra i disabili e le famiglie della cultura dello sport e degli effetti positivi che questo produce e l’incremento della loro autonomia aiutandoli a migliorare le abilità socio-relazionali e potenziando le capacità comunicative.”

“Anche quest’anno sosteniamo con grande entusiasmo gli atleti Special Olympics e #wearefamily, progetto che valorizza la diversità come ricchezza di ciascun individuo offrendo esperienze di grande impatto emotivo – dichiara Andrea Perusin, Direttore Regionale Piemonte Sud e Liguria di Intesa Sanpaolo – I giovani sono al centro della nostra attenzione, li accompagniamo in ogni scelta importante, dagli studi all’acquisto della prima casa, in un percorso di consapevolezza finanziaria. Il nostro impegno per loro passa anche attraverso la promozione dello sport come strumento di crescita personale e di inclusione: vera scuola di vita i cui valori, dalla sana competizione al rispetto del prossimo, alla volontà di superare ostacoli e limiti sono principi fondanti della migliore cultura d’impresa, in cui ci riflettiamo.”

“Siamo sempre molto contenti della collaborazione con la Granda Volley – conferma Laura Quartuccio Coach, dello Special team Amico Sport, oltre che referente regionale Pallavolo Special Olympics – È una bellissima opportunità per i nostri ragazzi, che ne sono sempre entusiasti, ma anche per l’associazione stessa che ha una importante occasione di visibilità e di scambio.”

L’appuntamento è quindi per domenica 11 Febbraio alle 17,00 al Palazzetto dello Sport di Cuneo per Honda Olivero S. Bernardo contro Itas Trentino, per una giornata all’insegna dello sport e della solidarietà.