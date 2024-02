Sociale, l’assessore Giampedrone: “Critiche frutto di una scarsa comprensione della materia, nuovo Psir documento innovativo e completo”

Liguria. “Quelle del consigliere Luca Garibaldi sul nuovo Psir, il Piano Sociale Integrato Regionale che verrà analizzato domani dal consiglio regionale, sono polemiche strumentali che dimostrano scarsa comprensione dell’importanza di un documento di tale portata e delle innovazioni contenute al suo interno. Per prima cosa, questa riforma dello Psir è sì frutto di un adeguamento a norme nazionali, che introducono ad esempio la trasformazione degli ex distretti sociali nei nuovi ambiti territoriali, ma è anche e soprattutto il frutto di un lungo dialogo con le parte sociali interessate, dalle amministrazioni locali ai sindacati, che ha permesso di adattarlo realtà concreta dei singoli territori”. Così l’assessore alle Politiche sociali Giacomo Giampedrone, rispondendo alle critiche mosse dall’opposizione in consiglio regionale sul nuovo Psir.

“Il consigliere Garibaldi sembra voler far intendere che in questi anni la Liguria sia rimasta priva di un piano: una convinzione del tutto errata. Il piano attualmente vigente è del 2015 e ha sempre garantito l’operatività del sistema: nel 2021 la normativa nazionale ha reso indispensabile avviarne la revisione, dando il via a un procedimento iniziato durante il mandato dell’assessore Ilaria Cavo e mai interrotto. È stato un lavoro complesso, partito dall’analisi dei bisogni sentiti sui territori da cittadini e amministrazioni, andato di pari passo con stesura del piano socio sanitario: un metodo di lavoro che ha permesso di armonizzare i due documenti, in modo da dare una riposta completa alle esigenze del territorio”.

“Per quanto riguarda il reperimento delle risorse necessarie ad attuarlo, ci tengo a rassicurare il consigliere: il piano punta a razionalizzarle, non a caricare gli enti locali di altre incombenze – continua l’assessore Giampedrone – Le nuove forme associative dello Psir, come convenzioni e consorzi, potranno a loro volta sostenere gli ambiti sociali; inoltre, il piano prevede una riorganizzazione e razionalizzazione delle posizioni organizzative, già ora a carico dei Comuni e quindi già a bilancio, un fattore che a sua volta garantirà la stabilità delle risorse. Detto ciò, la questione dei fondi è un tema che non può limitarsi solo all’approvazione del piano, ma che andrà affrontato nello specifico una volta che sarà entrato in vigore. Ci siamo concentrati sulla messa in rete e la razionalizzazione di ogni tipo di risorse, con l’uso razionale e attento delle possibilità fornite dal Fondo sociale europeo e la costante interlocuzione diretta con i ministeri delle Politiche sociali e della Disabilità, cosa che in questi anni ha permesso alla Regione di individuare nuovi fondi per portare avanti le proprie iniziative in ambito sociale. Abbiamo anche riaggiornato i criteri di riparto, che quindi sono più aderenti alle esigenze concrete di ogni territorio, lasciando però la possibilità di aggiornarlo in caso di nuove richieste da parte delle realtà locali. In tutte le audizioni, incontri e dialoghi intercorsi con associazioni e cittadini abbiamo ricevuto un grande apprezzamento per il documento presentato. Lo Psir – conclude Giampedrone – è insomma un piano ambizioso e complesso, che introdurrà grandi innovazioni in questa materia, ma che non manca di coperture e che punta a non lasciare indietro nessuno”.