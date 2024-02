Smottamento sull’Aurelia tra Varazze e Celle, tecnici al lavoro: temporaneo restringimento della carreggiata

Varazze. Qualche disagio al traffico ieri sera sull’Aurelia intorno alle 18 e 30 tra Varazze e Celle per la caduta di pietrisco sul manto stradale.

Sul posto si sono immediatamente recati i vigili del fuoco e la polizia municipale.

È successo lungo il tratto che congiunge le due cittadine. Le pietre sono cadute dalla parete rocciosa ingabbiata dalla rete metallica che sovrasta la porzione di Aurelia.

In seguito alla caduta massi è attivo un restringimento della carreggiata all’altezza del km 562,900 in corrispondenza del territorio di Varazze. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per consentire il ripristino delle condizioni di sicurezza e della normale viabilità nel più breve tempo possibile.