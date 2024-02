Sicurezza sul lavoro, incontro a Roma con i sindacati. Cgil, Cisl e Uil Liguria: “Governo lontano dalle nostre richieste”

Roma. “L’incontro di oggi tra Governo e Cgil Cisl Uil sulla sicurezza sul lavoro non ha dato risultati positivi e, secondo la Cgil, il Governo è molto lontano dalle richieste sindacali. Per la Cgil. E’ necessaria una vera e propria rivoluzione che riporti al centro dell’attenzione di istituzioni e politica la persona e non il profitto. La Liguria, secondo gli ultimi dati Inail disponibili (2021), ha il rapporto più alto d’Italia tra infortuni mortali sul lavoro e inabilità permanente ogni 10 mila occupati: il 12,7 per cento contro l’8 del Nord Ovest e il 10,2 Italia”. Così, in una nota, la Cgil di Genova.

“Per ripristinare condizioni accettabili di lavoro Cgil Cisl Uil hanno da tempo presentato a livello nazionale una Piattaforma unitaria con tante proposte, tra le quali: la patente a punti per tutti i settori di lavoro a crediti agevolati per le imprese virtuose nelle quali vengono applicati i contratti nazionali di lavoro e che rispettano le regole, la necessità di risorse per gli enti preposti a garantire salute, sicurezza e prevenzione anche attraverso la formazione, fermare la deriva dei sub appalti a cascata, aumentare gli investimenti dedicati alle ispezioni – aggiungono -. Intanto, a livello locale, nell’incontro di mercoledì scorso a Genova in Prefettura durante lo sciopero Cgil e Uil di metalmeccanici e edili, i rappresentanti sindacali confederali hanno chiesto la costituzione di un tavolo di monitoraggio che, a partire dai cantieri pubblici, si occupi della salute e della sicurezza di quanti vi prestano la loro opera. Infine, alla luce dell’accordo di Roma sui cantieri del Giubileo, sottoscritto dal Comune insieme alle parti sociali, la Cgil di Genova ritiene utile aggiornare ed integrare con maggiori tutele – in particolare nei subappalti – il “Protocollo su sicurezza e legalità negli appalti” siglato l’anno scorso con il Comune di Genova”.

La Uil è critica sul metodo adottato oggi dal Governo durante l’incontro con i sindacati sul tema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: “Permangono opacità da approfondire e discutere, sono state date risposte parziali con troppa timidezza sulla piattaforma presentata da tempo dai sindacati confederali, nessuna risposta sui subappalti, inoltre il nuovo testo appare disarticolato – spiega Emanuele Ronzoni, commissario straordinario Uil Liguria – Da ottobre arriverà la patente a punti per la sicurezza. Abbiamo appreso con sconcerto che la vita di un lavoratore vale 20 punti, questo è inaccettabile perché, tra le altre cose, non esiste una copertura economica chiara. Non si sa quanto voglia investire, per questo la Uil chiede al Governo certezze sugli investimenti”.

Dal primo ottobre arriverà la patente a punti in tema di salute e sicurezza. La bozza del dl Pnrr, per quanto riguarda la patente a punti per la sicurezza sui luoghi di lavoro, prevede nei casi infortunio con morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, che la competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro possa sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi.

“La Uil è stata chiara ha chiesto al Governo nuove leggi per impedire anche nel privato la logica dell’appalto al massimo ribasso ma tutto è ancora avvolto dalla nebbia – spiega Ronzoni – Anche in Liguria c’è bisogno di intraprendere una dura battaglia contro l’illegalità per garantire alle lavoratrici e ai lavoratori i diritti contrattualmente dovuti. La Liguria si è lasciata alle spalle un anno ancora duro dal punto di vista degli infortuni denunciati, degli infortuni mortali e delle denunce delle malattie professionali. Le denunce di infortunio nel 2023 sono state 19248, di cui 11883 maschi e 7365 femmine. Gli infortuni mortali nel 2023 sono stati 22, di cui 19 maschi (3 in itinere) e 3 femmine (di cui 1 in itinere). Le malattie professionali nel 2023 presentano 1433 denunce, di cui 1085 maschi e 348 femmine. Genova registra 10523 incidenti sul lavoro, Imperia 2311, La Spezia 2820, Savona 3594. I morti sul lavoro con esito mortale: Genova 6, Imperia 5, La Spezia 6, Savona 5. Per quanto riguarda le denunce di malattia professionale abbiamo: Genova 646, Imperia 91, La Spezia 491, Savona 205. “Per il futuro occorre maggiore attenzione per scongiurare gli infortuni in itinere”, chiude Ronzoni.

“Dopo la tragedia avvenuta a Firenze nel cantiere per la costruzione di un ipermercato, la ministra del Lavoro Marina Calderone ha relazionato in Cdm sull’attività ispettiva mettendo in evidenza le criticità emerse, soprattutto nell’ambito delle aziende edili e ha annunciato nuove norme. Il governo lavora alla possibile interdizione dagli appalti da due a cinque anni in caso di gravi violazioni o di accertata responsabilità penale per reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il provvedimento potrebbe prevedere anche sospensione e decadenza dai benefici fiscali e contributivi per le imprese irregolari. Tra le misure allo studio una norma di coordinamento delle Procure sulle attività di indagini per i reati in materia di lavoro e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, e l’inasprimento delle attuali sanzioni amministrative in materia di lavoro nero e irregolare”. A dirlo è il Presidente di Ebiten Liguria e Segretario regionale Confsal Domenico Daniele Geria dopo la presentazione di oggi a Palazzo Chigi del pacchetto degli interventi a cui hanno preso parte la Confsal e altre OO.SS.

Per il Presidente di Ebiten Liguria e Segretario Confsal Liguria Domenico Daniele Geria, “tutto ciò che rafforza le coscienze in materia di sicurezza sul lavoro e rivede, rafforza o crea nuove norme o condizioni per cercare di porre fine ad una strage senza fine, è senz’altro essere considerato qualcosa di buono. Attendiamo fiduciosi la presentazione di domani sull’ufficializzazione delle novità; noi in ogni caso, come sempre, continueremo a dare il nostro apporto esperenziale e pratico a questo enorme irrisolto problema. Difatti – continua Geria – Ebiten Liguria proprio in questi giorni sta selezionando formatori e/o esperti, professionisti che già lavorano nel campo della sicurezza nei luoghi di lavoro (cv a presidenza@ebitenliguria.it), per portare avanti, insieme a loro, la nostra mission”, conclude il presidente Geria.