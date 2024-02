Sicurezza ad Albenga, la maggioranza replica a Podio: “Taser? Misura già pensata dall’amministrazione”

Albenga. La maggioranza albenganese e la giunta replicano al candidato sindaco del centrodestra Nicola Podio sul tema sicurezza in città: “Non passa giorno che il centrodestra forniscano alla stampa e alla cittadinanza soluzioni amministrative per loro innovative – spiegano -, ma che sono già state messe in atto dall’attuale amministrazione comunale del sindaco Tomatis”.

“Dopo il turismo e la cultura – sottolineano -, oggi l’argomento principale è quello della sicurezza. Il candidato del centrodestra scrive che ‘la sinergia tra le interforze sarà un passaggio essenziale: la polizia locale dovrà cooperare in modo strutturato con l’arma dei carabinieri e le forze di polizia dello Stato’. Come dovrebbe essere già a lui noto e come visibile a chiunque transiti nelle zone cittadine, la Polizia Municipale di Albenga, e come possono certamente confermare l’Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato, già coopera e presta la massima collaborazione nei confronti degli altri due Corpi”.

“Ma la cosa che più stupisce – aggiungono – è l’affermazione secondo cui ‘una delle novità più rilevanti riguarda l’introduzione del Taser come strumento di difesa per gli agenti’, che ‘ovviamente l’adozione di questo strumento richiederà l’approvazione di appositi regolamenti interni, così come la collaborazione con le autorità competenti per l’addestramento del personale e l’implementazione dei protocolli necessari’. Peccato che la Giunta Comunale, nel nuovo regolamento del corpo di polizia òocale adottato nella seduta del 16 giugno 2022, all’art. 17 “Vestiario, armamento e dotazioni di sicurezza” è previsto che “Qualora l’Amministrazione lo ritenga utile, in conformità alla normativa nazionale di riferimento, è altresì consentito l’utilizzo di strumenti di impulsi elettrici (c.d. Taser)”.

Concludono dalla maggioranza e dalla giunta ingauna: “Quindi una previsione già ‘pensata’ dall’amministrazione Tomatis ben quasi due anni prima rispetto all’idea di Podio, che al momento non poteva essere applicata in quanto la sperimentazione dell’utilizzo dei Taser da parte del personale della polizia municipale per i comuni con abitanti compresi tra 20.000 e 100.000 è stata approvata solo dal DL 44/2023 convertito in Legge 74/2023. Il candidato Podio si tranquillizzi: qualora si decida, di concerto con la polizia municipale, di iniziare questa sperimentazione, l’amministrazione Tomatis ha già predisposto gli atti necessari”.