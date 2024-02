Siamo tutti sinestetici

“La parola è una cosa profonda, in cui per l’uomo d’intelletto son nascoste inesauribili ricchezze” scrive Gabriele D’Annunzio nel Piacere alla fine dell’ottocento e voglio metterlo in relazione con l’affermazione di Ugo Foscolo nelle Grazie: “Sdegno il verso che suona, però è una musica a ruota, che non è creatrice quindi non partecipa veramente alla bellezza” che vede la luce all’inizio del medesimo secolo, senza rinunciare a un ammicco alla Francia di mezzo secolo quando Rimbaud, per la precisione nel 1874, scrive Vocali: “A nera, E bianca, I rossa, U verde, O blu: vocali,/ Io dirò un giorno le vostre nascite latenti […]”. Credo che se chiedessi a chiunque mi stia leggendo di che colore è il lunedì e di quale la domenica, pur rispondendo con colori diversi, tutti individuerebbero per le due giornate due colori differenti, eppure tutti sanno bene che i vari giorni della settimana non sono definiti da elementi cromatici ma da impegni, stati d’animo, logiche di sistema, convenzioni e non serve che prosegua. Che operazione sta compiendo ogni sinesteta? Sta liberamente riconoscendo sotterranei collegamenti tra un giorno e un colore, percorrendo itinerari analogici nelle profondità del proprio io, senza avvertire la folle velocità del suo andare, tanto da generare simultaneità espressiva. Sarebbe oltremodo interessante interrogarci sulla persistenza di tali abbinamenti al variare dell’età, del luogo, degli impegni, delle emozioni che ci abitano, ma lascio a ognuno il piacere di realizzare l’indagine, per ora limitiamoci a chiederci cosa accomuna giganti della poesia a noi comuni mortali? La risposta è proprio nella parola magica con la quale ho definito sinesteta chiunque sappia con assoluta naturalezza generare così stravaganti collegamenti.

Credo che il termine, seppure di uso non proprio quotidiano, sia noto a molti grazie all’incontro inevitabile nel corso degli anni scolastici, infatti per sinestesia si intende una particolare figura retorica che, per certo, molti insegnanti hanno presentato a più o meno interessati ascoltatori. In realtà l’impiego della stessa è antichissimo e molto frequente anche nel lessico comune, magari senza sapere di farlo, ma andiamo per ordine; cominciamo dall’etimologia: dai termini greci syn (insieme, contemporaneamente) e aisthánestai (percepisco) che potremmo esplicitare con “percepisco simultaneamente” che in ambito poetico si risolve nell’accostamento analogico di un sostantivo riferito a una certa esperienza sensibile a un aggettivo che rimanda a una diversa percezione sensibile. Facciamo un esempio? “Mia figlia ha un viso dolce”, un’immagine non così complessa possiamo dire, ma è ovvio che il viso sia oggetto della vista e il suo attributo del gusto, ebbene, anche senza tentare di assaggiare le guance di mia figlia suppongo che tutti si siano fatti una propria idea sia del suo viso sia di come lo vivo, eppure nessuno ne conosce i tratti e nemmeno avverte la necessità di esperirli per comprendere. In realtà il termine sinestesia comparirà nei vocabolari europei solo dal 1890, un’epoca in cui la poesia ricorreva spesso a questa figura retorica anche se possiamo risalire fino Eschilo che nei Sette contro Tebe scrive “vidi il rimbombare”, oppure alle associazioni di Pitagora tra numeri e suoni, ai tacita lumina (sguardi silenziosi) virgiliani. Il sommo Poeta già nel primo canto della Commedia scrive “mi ripegneva là dove il sol tace” per poi ricorrere alla sinestesia abbondantemente nella terza Cantica e, oso affermare, necessariamente, senza dimenticare che la sua Scuola era definita Dolce stil novo. Facile poi il rimando a Tasso e Leopardi con lo “spettacol molle” e a numerosi versi del recanatese, in seguito, per tutto il 900, saranno moltissimi i poeti che ne faranno uso, da Pascoli a D’Annunzio, da Campana ai Futuristi per arrivare a Montale, Ungaretti, Quasimodo e allo stesso Pasolini (“Benché radi brillavano/i fanali di una luce stridula”).

Per meglio comprendere il senso della nostra riflessione è utile abbandonare l’ambito strettamente letterario e ricordare che le neuroscienze trattano il fenomeno come espressione del “naturale istinto creativo” dell’essere umano ed è logico il rinvio a un contesto scientifico se pensiamo alla cosiddetta “questione Molyneux”. Fu in effetti William Molyneux, la cui moglie era non vedente, a interrogare così John Locke: se un giorno un cieco ritrovasse la vista, riuscirebbe a riconoscere con gli occhi due oggetti, come un cubo e una sfera, che fino a quel momento aveva percepito con il tatto? La risposta di Locke nel suo “Trattato sull’intelligenza umana” vide, nel tempo, diversi pensatori misurarsi con la questione, Berkeley, Liebnitz fino al noi più prossimo Merleau-Ponty. Studi medici recentissimi hanno dimostrato che esempi palesi di “sinesteti naturali” possano essere considerati come umani dotati di super poteri o afflitti da una patologia, in effetti la loro percezione del mondo fonde le convenzionali distinzioni sensibili offrendo una sorta di visione più complessa che personalmente riconosco nella “foresta di simboli” baudelaireiana che immette i soggetti “Dans une ténébreuse et profonde unité” riportandoli all’inizio, all’arché, all’àpeiron di Anassimandro, il non tempo eterno in cui non era ancora la parola logos capace di dividere e organizzare il mondo rendendolo comprensibile nella struttura del pensiero e irraggiungibile al coglimento della sua ammutolita verità. Ora il senso della riflessione ci suggerisce un nuovo interrogativo: ordinando il mondo secondo una struttura logica che è quella del logos lo abbiamo addomesticato fino a renderlo nostro o lo abbiamo perso senza più speranza di reincontrarlo? Se, come credo sia suggerito da un pensiero veramente “altro”, avvertiamo l’esistenza di una verità nascosta dietro “un muro sormontato da cocci di bottiglia” come possiamo tentare di disvelarla?

Il linguaggio geometrico, per dirla con Leopardi, non può che ribadire il proprio stesso ordine, ha perso l’essenza peculiare dell’essere umano, la creatività. È ora possibile riappropriarcene o, meglio, ridarle voce e prestarle ascolto? Certo, abbiamo generato un precisissimo linguaggio scientifico, il figlio forse illegittimo della “vecchia donnaccia ingannatrice” di nietszcheana memoria, un codice utile per la sopravvivenza e la comunicazione convenzionale, una forma di approccio alla vita di tipo quantitativo ma inadeguato a cogliere la prospettiva qualitativa, un viandante inadatto ai sentieri che si inerpicano tra ombre, chiaroscuri e improvvise radure che si aprono nelle profondità di ognuno, anche se pochi oramai vi ci si inoltrano. Eppure, a volte, echi lontani raggiungono anche le orecchie più distratte, nel frastuono insonne che vuole impedire l’incontro ma che non può uccidere la voce, può accadere di ascoltare; è in quel momento che si avverte l’urgenza di nuovi alfabeti, ma non è possibile coniare un lessico nuovo se non organizzandolo su schemi antichi fino ad annichilirlo. Ecco allora venirci in soccorso la magia della sinestesia, “l’artificio connaturato e sopito che ci abita”. L’unione libera di due sensi solo apparentemente distinti che si fonde e dilata in immensi spazi inviolati all’interno dei quali ognuno può incamminarsi munito della propria sensibilità e divenire il fanciullo cantore capace di creare, danzando tra suoni profumi e colori, “parole più nuove” che non sono pronunciate da “gocciole e foglie lontane” ma dal divino artista creatore che diverremo riappropriandoci della più vera natura di ogni essere umano, ed è per questa promessa che possiamo essere certi: siamo tutti sinestetici. Ce ne accorgiamo in alcuni momenti, anfratti scampati alla paura di lasciarci visitare da noi stessi, occasioni che ci attendono e troppo spesso assistono alla nostra rinuncia distratta, eppure siamo sinestetici, a volte la carezza di un profumo, il sussurro di un languido tramonto, il silenzio risonante dell’orizzonte sul mare ed ecco che la voce bisbiglia all’orecchio capace di riconoscerla, la voce di chi impara a sapersi “una docile fibra dell’universo” capace alla ribellione.

Per un Pensiero Altro è la rubrica filosofica di IVG, a cura di Ferruccio Masci, in uscita ogni mercoledì.

