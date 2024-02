Roma. Si è avverato il sogno della “InSuperAbile Band” che questa mattina ha incontrato, nell’udienza pubblica, papa Francesco.

Ma per la band non è stato “semplicemente” incontrare il Santo Pontefice, che già di per sé il fatto di poter partecipare ad un’udienza non è poi cosa così banale, ma è stato conoscerlo nel vero e proprio senso della parola.

I ragazzi, grazie al fatto che erano seduti in prima fila, hanno potuto stringere la mano di papa Francesco uno ad uno. Visibilmente commossi hanno poi posato per una foto tutti insieme.

Sveglia all’alba questa mattina e via di corsa in direzione Aula Paolo VI, ma con ogni probabilità qualcuno non sarà stato sicuramente contento di essere stato buttato giù dal letto alle 6.30 del mattino. Troppo presto per rendersi conto di cosa gli stava per succedere, troppo presto per capire cosa la “provvidenza” aveva in serbo per loro. Prima fila, e stretta di mano con il papa, insomma non cose proprio banali per la band ma se d’altronde si chiama “InSuperAbile” qualcosa vorrà dire. Per loro niente è proibitivo.

Forse svegliarsi all’alba non è stato poi così male.