Albenga. Nel tardo pomeriggio di oggi un uomo si è arrampicato sul “ponte rosso” di Albenga.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri, la croce bianca di Albenga e l’automedica del 118 insieme ai vigili del fuoco ingauni.

Il ponte è stato chiuso al traffico veicolare e pedonale in entrambe le direzioni.

L’uomo, un cittadino straniero, è sceso dopo alcuni minuti ed è stato subito raggiunto dai soccorritori.

Un episodio analogo si era verificato per ben due volte ad ottobre 2022, quando un giovane (lo stesso in entrambi i casi) aveva scalato la struttura in metallo del ponte simbolo della città di Albenga.