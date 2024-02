Sharin Judo, Elia Vitale medaglia d’argento al torneo internazionale Judo Vittorio Veneto

Conegliano. Domenica 18 febbraio la città di Conegliano, in Veneto, ha ospitato il 32° Judo Vittorio Veneto, torneo internazionale di primissimo livello. Lo Sharin Judo si è presentato in gara con due atleti: Elia Vitale e Alessio Ferraro.

Elia Vitale, categoria fino a 46 kg, parte subito forte dal primo incontro e non si ferma; vince tutti gli incontri fino alla finale, regalando spettacolo e tanti ippon (il punteggio massimo nel judo, che fa finire l’incontro prima del tempo limite). Si deve arrendere solo in finale dopo un incontro tutto in rimonta e finito al golden score (i “tempi supplentari” del judo), ma che non riesce a vincere per colpa di una sanzione tecnica di troppo. Un secondo posto che però ha un peso enorme, considerato il livello del torneo. Un argento che arriva dopo l’oro di qualche settimana fa al torneo Next Gen Judo Ligue tenutosi in Brianza.

Insomma, un weekend che, nonostante i pochi atleti Sharin in gara (alcuni sono stati tenuti a riposo per le finali dei campionati italiani, che si terranno la prossima settimana in Basilicata) fa tornare comunque la squadra savonese a casa con un bottino importante.

C’è rammarico solamente per il suo compagno Alessio Ferraro che “inciampa” al primo incontro e non viene recuperato.

Il presidente Igor Piperis afferma: “Sono davvero entusiasta del trend dello Sharin nelle ultime gare. Atleti e tecnici svolgono un grandissimo lavoro per arrivare a primeggiare in questi tornei che ospitano il meglio del judo nazionale e internazionale. Un duro lavoro che però ripaga tutti”.

Elia Vitale sul secondo gradino del podio