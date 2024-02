SF Loano, squalifica di Halaj ridotta da 10 a 4 giornate. Burastero: “Usciamo dal silenzio stampa, contenti per il ragazzo”

Loano. Era stato squalificato per ben dieci giornate, quindi finendo già qui il suo campionato, per un’espulsione diretta su un fatto incerto. La società loanese ha presentato ricorso e la Corte d’Appello ha emesso la propria sentenza: squalifica ridotta da dieci a quattro giornate per Sergio Halaj, che quindi dovrà attendere ancora tre domeniche prima di ritornare in campo.

Notizia che la San Francesco Loano ha accolto di buon grado nella figura del direttore generale Roberto Burastero: “Siamo contenti per il ragazzo, questa è una squalifica sicuramente più equa per i fatti che sono accaduti. Il provvedimento in sé va accettato per i comportamenti sul campo verso i direttori di gara, ma non ci sembrava giusto avere dieci giornate di squalifica per quello che è successo. Volevamo ringraziare pubblicamente l’avvocato Emanuele Feroleto per l’assistenza legale“.

“Il silenzio stampa? Siccome è una scelta presa per questa squalifica, con la riduzione delle giornate si può dire che non lo siamo più: giustizia è stata fatta“, conclude Burastero.