Serie D, Varese battuto a Vado. Cotta: “Condotto la partita ma non abbiamo finalizzato. C’era il rigore? Ce ne hanno concesso uno in 25 giornate…”

Vado Ligure. La prestazione non è sicuramente mancata tra le fila lombarde. Fatale, invece, la poca finalizzazione negli ultimi metri che ha fatto tornare indietto a mani vuote gli uomini di Corrado Cotta.

Il tecnico, infatti, non è dell’idea che il suo Città di Varese abbia giocato una brutta partita.

Nel finale probabilmente è mancato un calcio di rigore per un tocco di mano in area vadese, ma per Cotta non c’è tempo di guardarsi indietro.

“I miei giocatori dicono che la palla è stata toccata con la mano mezzo metro dentro l’area. Brutta prova? Avrò visto un’altra partita” ha dichiarato il mister.