Serie D, Vado. Elio Signorelli si presenta: “Qui per aiutare ad alzare il tiro, mi piacerebbe Chittolina pieno di osservatori”

Giocatore professionista, tra le altre ha vestito la maglia del Genoa, e poi una carriera da dirigente in cui spiccano gli anni al Livorno, portato dalla C alla Coppa Uefa. Una vita di calcio per Elio Signorelli, la cui strada ha incrociato quella del Vado della famiglia Tarabotto. “Non sono qui per sostituire qualcuno né per fare carriera -precisa -, l’obiettivo è crescere tutti insieme. Porterò la mia esperienza nei professionisti, ma dovrò anche imparare molto sul mondo della Serie D”.

Domanda scontata, perché il Vado?

Ho scelto il Vado perché la famiglia Tarabotto ci mette un entusiasmo incredibile. Oggi è difficile trovare proprietà di questo tipo: con entusiasmo, che ci mette la faccia oltre che i soldi. La società è ben organizzata per essere in Serie D. Questa proprietà merita di poter alzare il tiro delle ambizioni e mi piacerebbe aiutarla a farlo.

Come si inserisce nei quadri societari?

Col presidente ci siamo dati un termine di cinque mesi, per conoscerci reciprocamente e per capire se si potrà convolare a nozze. Sono cinque mesi di fidanzamento. Arrivo con grande entusiasmo, voglia e spirito in un club dove le persone lavorano e hanno lavorato bene. Tutto è migliorabile ma ciò che ha fatto il Vado negli ultimi anni è sotto gli occhi di tutti. Penso che alla base di tutte le cose importanti ci sia il confronto. I direttori Tarabotto e Olivieri lavorano bene e con loro ci sarà un confronto e la ricerca di una sintesi. Io mi metto a disposizione. Tutti possiamo dare un valore aggiunto.

Andando più nello specifico, il presidente Franco Tarabotto ha parlato di un’apertura di canali con i professionisti…

Farò un lavoro dietro le quinte, la proprietà merita la ribalta per quello che fa. Cercherò di portare la mia conoscenza calcistica e proveremo ad aprire strade diverse. Per me il mondo della Serie D è nuovo, avrò anche io da imparare. Bisognerà capire in che proporzioni continuare sulla strada dei nomi importanti della categoria e vedere se si riesce a inserire giovani di qualità. Mi piacerebbe riempire il Chittolina di osservatori incuriositi dai giovani che proveremo ad avere in rosa. Vorrei anche aumentare i numeri del settore giovanile, l’utenza a livello territoriale lo permetterebbe, e dei prodotti del vivaio in prima squadra. Una stretegia fruttuosa anche a livello economico.

È sempre stato molto legato al presidente Aldo Spinelli, che ogni tanto si è visto sugli spalti del Chittolina. Potrebbe essere stuzzicato da una piazza storica come Vado, che ricordiamo vinse la prima Coppa Italia?

Spinelli ama il calcio, in questo momento si è un po’ allontanato dal pallone. Ma le cose vengono pian pianino. Chissà, magari riusciremo a coinvolgerlo anche se non sarà facile.