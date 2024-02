Serie D, Vado batte Varese. Lo Bosco: “Capitano di un gruppo di valore. La spalla? Male, soffro a saltare un solo allenamento”

Vado Ligure. “Un dolore così non l’avevo mai provato”. La spalla è stata rimessa al proprio posto in pronto soccorso, ma il ricordo rimane ancora forte nella mente di Loreto Lo Bosco. Al settantaduesimo minuto il bomber rossoblù ha lasciato il campo in lacrime, accompagnato dagli applausi del Chittolina che ventiquattro minuti prima aveva esultato per il suo gol, l’undicesimo in campionato.

Una rete da tre punti contro una formazione quotata come il Città di Varese. Nel “day after”, il capitano la definisce come ‘una vittoria voluta da tutti‘: “Sono consapevole che è difficile mantenere equilibrio in un’annata dove non ci sono determinati posizionamenti in classifica. Però questa è una squadra che non aveva mai trovato continuità ma nemmeno aveva mai avuto un filotto così negativo. Ieri abbiamo messo il cuore in una partita difficile a dimostrazione del fatto che questo gruppo ha dei margini di miglioramento e può togliersi delle soddisfazioni“.

“Venivamo da due brutte prestazioni e abbiamo messo in campo tutti quei valori che servono per uscire da un momento negativo – continua Lo Bosco -. Questo è un gruppo nuovo e bisognava attraversare momenti del genere uscirne da squadra. Una vittoria del genere ci deve dare grandi certezze perché venti persone che si devono conoscere, oltre a vincere, devono anche saper perdere. Ai ragazzi mi sono limitato esclusivamente a dire questo ma è chiaro che, in un mondo schiavo di risultati, quando questi vengono a mancare si possono fare mille considerazioni. Noi siamo sempre stati a lavorare per ottenere il massimo“.

Il legame del classe 1989 con la piazza rossoblù è particolarmente forte. Infatti, alla sua uscita dal campo, gli occhi degli spettatori erano puntati praticamente su di lui. “Sento da tutti quanti una grande fiducia ed un grande rispetto – dichiara con gratitudine l’attaccante -. Io so quello che sto dando quotidianamente alla causa del Vado. I gol sono emozioni di campo particolarmente forti, però sono questi rapporti umani ad essere sempre ricordati”.

“Come sto? Purtroppo male. Stare lontano dal campo, anche solo per un allenamento, non è mai facile. Per me questo sport è una vera ossessione, mi nutro proprio di calcio. Ad oggi occorre aspettare degli accertamenti per capire i tempi di recupero, però quello che ho visto ieri mi rassicura parecchio. Sono capitano di un gruppo di valore, ragazzi intelligenti e professionisti che sapranno fare a meno della mia presenza. Non è vero che questa squadra sia ‘Lo Bosco dipendente’. Da fuori darò sempre il mio contributo ma sono sereno”, conclude Lo Bosco.