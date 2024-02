Serie D, Albenga: saltato Escobedo arriva Soares, via Facchetti e preso Salvato

Albenga. Altre due operazioni in entrata per i bianconeri sono state annunciate nella giornata di ieri. Tra poche ore si giocherà Fezzanese-Albenga.

Per la partenza di Facchetti, ufficializzato al Livorno di Fabio Fossati, è stato preso l’estremo difensore classe 2001 Alessio Salvato. Per lui esperienze tra Serie D e Serie C.

In attacco, essendo saltato il trasferimento di Escobedo, il club ha tesserato il brasiliano Thiago Soares. Campodarsego, Vicentina e Trento, queste le sue tappe italiane prima di raggiungere Albenga.