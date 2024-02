Seconda Categoria, spensieratezza vincente in casa Pallare. Roso: “È tutto nelle mani del Dego, ma noi vogliamo crederci”

Pallare. Dai bassifondi al secondo posto in classifica. In un anno si è letteralmente ribaltata la dimensione del Pallare, squadra completamente trasformata riuscita fino a questo momento a totalizzare nelle undici gare disputate in campionato 7 vittorie, un pareggio e tre sconfitte.

Tra gli artefici di questa metamorfosi vi è sicuramente Dario Roso, allenatore del sodalizio valligiano il quale ha raccontato su che metodologia di lavoro ha scelto di puntare: “Abbiamo lavorato tantissimo sul gruppo, buona parte dei giocatori dell’anno scorso è ancora presente in rosa però vedo più convinzione. Siamo consapevoli di non essere professionisti per cui abbiamo optato per scendere in campo divertendoci, allenandoci con il sorriso e spensieratezza”.

Sulla speranza di raggiungere il primo posto in classifica, l’intervistato ha dichiarato: “Finchè la matematica ce lo consentirà ci crediamo. È tutto nelle mani del Dego, ma noi vogliamo provarci fino alla fine. La nostra stagione già così è sicuramente più che positiva, tuttavia proveremo a mettere la ciliegina sulla torta anche se questo significasse dover passare dai playoff”.

Infine l’allenatore del Pallare ha concluso il proprio intervento analizzando il livello del campionato: “Tante squadre si sono rinforzate, la sparizione dell’Aurora ha portato gli ex i giocatori di qual sodalizio a spargersi in società di Prima e Seconda Categoria. Così si è alzato il livello”.