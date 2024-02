Scuola, Nappi: “Il 37% degli edifici scolastici liguri inaccessibile a studenti disabili, inaccettabile”

Liguria. “È veramente scandaloso che in Liguria il 37% delle scuole sia inaccessibile a studenti disabili. Edifici vetusti e fatiscenti con barriere architettoniche. Tutto questo nonostante finanziamenti arrivati in Regione negli ultimi anni”. Lo afferma, in una nota, il presidente del movimento Italia Unita-Stop Europa e candidato sindaco di Albenga Francesco Nappi ed i rappresentanti del Movimento Indipendenza di Gianni Alemanno.

Nappi chiede “delucidazioni al governatore. Questo non lo possiamo accettare e chiediamo chiarimenti a Toti. Mancano ammodernamenti e insegnanti di sostegno. È infattibile che nel 2024 ci siano ancora cittadini di serie A e serie B”.

“Noi continueremo le nostre battaglie a difesa di tutti i cittadini e soprattutto delle persone diversamente abili, a cui viene vietato di studiare di poter vivere una vita dignitosa senza barriere architettoniche nelle scuole e nelle città. Questo è un punto fondamentale, che entrerà a far parte del programma per le comunali di Albenga: centrodestra e centrosinistra dovranno dare spiegazioni e motivazioni per tutto questo riguardo Albenga”.