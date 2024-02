Scuola, Lugaro (Cgil): “Con autonomia differenziata più disuguaglianze”

Savona. La Carovana dei Diritti, l’importante iniziativa della Flc Cgil che sta toccando tutte le regioni italiane è arrivata a Savona venerdì 9 febbraio.

All’iniziativa di oggi pomeriggio in sala Rossa erano presenti: Elisa Di Padova vice sindaco Comune di Savona, Mario Lugaro Segretario Generale Flc Cgil Liguria, Sergio Acquilino avvocato, Andrea Pasa Segretario Generale Cgil Savona, Anna Maria Cimino docente.

“L’autonomia differenziata – ha aggiunto Di Padova – avrà come conseguenza l’aumento dei divari e delle disuguaglianze in un contesto dove inevitabilmente viene aumentato il potere delle regioni le quali, ci siamo resi conto sulla nostta pelle col tema del dimensionamento scolastico, che non sono capaci di gestire i processi”.

“La nostra organizzazione sindacale – ha detto Mario Lugaro, della Flc Cgil Liguria – ha organizzato la Carovana dei diritti, titolo emblematico. Stesso paese, stessi diritti. E’ sbagliato minare l’omogeneità del diritto all’istruzione. E c’è in atto una destrutturazione del sistema scuola, oltre al definanziamento che va avanti da anni con qualunque governo”.

“La scuola, l’università e la ricerca sono risorse: non devono essere considerate uno spreco di soldi ma un investimento per il futuro”, hanno ancora aggiunto dal sindacato.