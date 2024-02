Scuola di Kung Fu Touei Chou, il 27 e 28 gennaio a Milano un corso di aggiornamento tecnico per Maestri

Finale Ligure. Sabato 27 e domenica 28 gennaio la Scuola Kung Fu Touei Chou di Finale Ligure, sezione della Polisportiva del Finale A.S.D. ha partecipato al raduno marziale PWKA, svoltosi presso il Centro Sportivo Pavesi di Milano.

I maestri Roberto Civallero e Aurora Bagnasco hanno dedicato due giorni all’aggiornamento tecnico di Kung Fu, Taiji Chen e Yang, combattimento tradizionale, combattimento con armi gommate e Sanda.

Un incontro annuale di prestigio internazionale che ha visto la partecipazione di Maestri di fama mondiale come shifu Wu Wubin, per il Taiji Chen, Shifu A. Raduncev, responsabile europeo per la formazione di combattenti di Sanda, R. Vlasenko, formatore Lettone di Bing Dao (sciabola gommata) e J. C. Sabater Perez, istruttore delle forze di polizia spagnole ed esperto di punti vitali.

Un incontro costruttivo per tutti i maestri nazionali, che grazie alla formazione e al continuo scambio tecnico mantengono attive le arti marziali cinesi su tutto il territorio italiano.

Ora i tecnici sono pronti ad iniziare la stagione agonistica il 4 febbraio, a Bergamo, con il consueto torneo nazionale di forma e combattimento.