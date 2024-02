Sciopero dei treni oggi lunedì 12 febbraio: ecco tutto quello che c’è da sapere

Liguria. Possibili disagi oggi, lunedì 12 febbraio, per via dello sciopero del trasporto ferroviario proclamato dai sindacati di base Cub e Usb per l’intero territorio nazionale. La protesta durerà otto ore, dalle 9 alle 17, e riguarda tutte le imprese che svolgono attività ferroviaria (Trenitalia, Italo e Trenord in Lombardia), oltre ai lavoratori del trasporto merci su rotaia e ai tecnici dell’infrastruttura ferroviaria di Rfi.

Lo sciopero potrebbe avere effetti – cancellazioni o ritardi – soprattutto sui treni regionali ma come sempre saranno garantiti alcuni servizi minimi di trasporto pubblicati nella lista dei treni garantiti.

Non sono invece previste modifiche alla circolazione per i treni Alta Velocità e Intercity. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Attivo call center 800 89 20 21.

Le motivazioni dello sciopero: Lo sciopero di lunedì 12 febbraio è stato indetto dai sindacati di base Cub trasporti/sgb, Usb lavoro privato e Assemblea Nazionale PdM/PdB “contro la mancata risposta della dirigenza RFI per quanto riguarda il rinnovo contrattuale di tutti i ferrovieri”. I lavoratori della manutenzione RFI scioperano invece contro la firma dell’accordo di settore dello scorso 10 gennaio firmato da altre organizzazioni.

Nel caso di treno cancellato i viaggiatori che avessero acquistato già il biglietto hanno diritto al rimborso del biglietto secondo quanto previsto dalle condizioni generali di trasporto delle singole società ferroviarie.