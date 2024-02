Savona, via IV Novembre ancora chiusa dopo due settimane dall’incendio. L’assessore: “Asfalto ancora scivoloso”

Savona. E’ chiusa da due settimane via IV novembre a Savona dopo l’incendio della spazzatrice di Sea-s avvenuto il 22 gennaio scorso.

L’ultimo sopralluogo dei tecnici del Comune è stato venerdì scorso, ma manca ancora il via libera. Infatti, la strada non è ancora stata riaperta al transito dei veicoli perchè non è ancora sicura: “Sono state fatte delle prove versando dell’acqua e dall’asfalto fuoriesce una sostanza scivolosa. Si dovranno fare ulteriori lavaggi e vedere se si riesce a risolvere il problema”, ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi.

In alternativa la strada da percorrere sarà il rifacimento del manto stradale nel tratto danneggiato: “Tutto costa – evidenzia Parodi – se si può evitare di spendere si evita. Ma non possiamo aprire con il rischio che si verifichino incidenti”.

Intanto nell’attesa che la strada venga riaperta al traffico, sui social si scatena l’ironia dei savonesi. Sul gruppo Facebook Savona E’ è stato lanciato un sondaggio: “Secondo voi perchè via IV novembre è ancora chiusa?”, e tra le risposte: ‘La Soprintendenza ha bloccato tutto perchè è asfalto d’epoca’, ‘La giunta ha deciso di pedonalizzare quel tratto di strada’, ‘Visto che alla giunta gli automobilisti stanno sullo stomaco hanno deciso di non riaprire più quel tratto di strada’.