Savona, un lettore: “Portici di via Paleocapa in condizioni pietose, questa è la vetrina per i crocieristi”

Savona. Di seguito riportiamo la lettera inviata alla nostra redazione da un lettore.

Oggi vogliamo denunciare la situazione dei portici di via Paleocapa.

Ormai ogni volta che passiamo in via Paleocapa lo vediamo tutti con i nostri occhi in cui le condizioni si trovavano i nostri portici.

Questo è anche quello che vedono i migliaia di croceristi che sbarcano quasi ogni giorno nella nostra città.

E’ una vera propria vergogna tenere la via principale di Savona in queste pietose condizioni.

Colonne nere, panchine piene di escrementi di piccione, segnaletica dove indica i principali monumenti della nostra città distrutte o imbrattate, aiuole secche, cestini che fanno pietà. A voi i commenti.