Savona, ragazza investita in corso Vittorio Veneto: trasporto d’urgenza in ospedale

Savona. Incidente a Savona, dove una ragazza è stata investita in corso Vittorio Veneto. Stando a quanto riferito, stava attraversando sulle strisce quando è sopraggiunta un’auto che l’ha centrata.

L’impatto è stato violento e la giovane è caduta rovinosamente sull’asfalto. Immediata la chiamata ai soccorsi.

Sul posto, un’ambulanza della croce Oro Mare e la polizia locale. La giovane è stata poi trasportata, in codice rosso (ma le sue condizioni, per fortuna, non apparirebbero gravi) all’ospedale San Paolo.

I vigili hanno poi eseguito tutti i rilievi del caso, attraverso i quali si stabilirà l’esatta dinamica e le responsabilità dell’accaduto.