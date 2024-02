Savona, Radio Jasper compie due anni. Il sindaco Russo: “Testimoniate un modo bello di vivere la città”

Savona. Sono passati due anni da quando Radio Jasper ha aperto le porte, anzi meglio dire ha donato la sua voce a Savona.

La Radio infatti ha compiuto due anni di attività, due anni durante i quali ha promosso le iniziative culturali, sociali, musicali, sportive e solidali del territorio savonese e del ponente ligure. Radio Jasper è nata dalla volontà dei membri di Aps Effetto Suono con l’intento di dare voce al locale ma non solo: “Sono passati due anni è vero ma c’è ancora tanto da fare e da raccontare, questo è solo l’inizio – afferma Massimo Pacini, speaker di Radio Jasper – l’idea è quella di stare vicini alla città, vicino alle persone che hanno qualche momento di debolezza o qualche problema fisico. La vita oggi è molto complicata quindi bisogna essere in grado di riscoprire la radio per i suoi valori, perché è in grado di tenere sempre compagnia“.

“La radio propone programmi che riescono ad avvicinare le persone e quindi diventa un veicolo moderno, oltretutto Radio Jasper è una web radio e quindi non esiste più il problema delle FM come accadeva una volta – conclude Massimo – il privilegio è quindi quello che potenzialmente possiamo essere ascoltati in tutto il mondo. Io non sono stato tra i soci fondatori, sono arrivato in corsa ma quello che ho percepito da subito è stata un’energia pazzesca che non ti può non coinvolgere”.

Per festeggiare la Radio, oltre che all’assessore alla Cultura del Comune di Savona, Nicoletta Negro anche il sindaco Marco Russo: “Vi faccio di cuore gli auguri di buon compleanno e vi ringrazio perché la vostra attività in questi due anni è stata importante per la città. Testimoniate un modo bello di vivere la città e la raccontate in tutti quegli aspetti di inclusione sociale, condivisione di momenti preziosi e belli che i savonesi sanno generare. A volte dimentichiamo quante cose belle accadono- conclude il primo cittadino savonese – il fatto che voi le raccontiate è davvero un dono prezioso per la città, per il quale vi ringrazio di cuore”.

Buon compleanno Radio Jasper!