Savona, Orsi: “135mila euro a società sportive? Si rendano noti i criteri di assegnazione”

Savona. “La variazione di bilancio esaminata e votata ieri in commissione ha una certa importanza anche per le indicazioni politiche che fornisce e perché legata a temi molto attuali in città.

Abbiamo votato convintamente contrari perché non condividiamo alcune scelte“. Lo dichiara il capogruppo di PensieroLibero.zero Fabio Orsi.

“In primo luogo nel settore sport si registra un consistente storno che vale complessivamente quasi 135mila euro: invece che usare le risorse per i contributi per manifestazioni sportive, quindi fondi erogati sulla base di progetti ben definiti di cui beneficia la città, saranno destinate alle associazioni e società sportive. Non avremmo avuto nulla in contrario, se i criteri e i parametri di riparto fossero resi noti, abbiamo quindi chiesto siano rese manifeste le esigenze delle società sportive affinché tali fondi siano erogati sulla base di progetti validi, programmazione e crescita delle società e loro capacità di aggregazione sociale, non finendo a vantaggio delle solite note oppure non siano erogati a mera discrezione o per accontentare qualcuno e non altri”.

“Allo stesso modo per i il capitolo dei contributi allo studio: si sottrae un terzo delle risorse previste (dieci mila euro) dai fondi per il contributo alle spese di studenti di scuola secondaria e universitaria, quindi somme erogate per aiutare le famiglie a pagare iscrizioni e libri, per destinarle invece a generici progetti di politiche giovanili senza chiarire minimamente di cosa si tratti. Il diritto allo studio deve essere messo davanti a qualunque altra politica per i giovani perché è un diritto primario che, quanto possibile, anche un ente come il Comune deve contribuire a garantire. Diecimila euro servono certamente più a cento ragazzi meritevoli e in difficoltà che studiano piuttosto che a generici progetti, tutti da definire”.

“Infine c’è una consistente modifica nei fondi destinati alla disabilità e agli anziani: si sottraggono ben 45mila euro destinati specificamente all’assistenza di persone con disabilità (definiti nella delibera “handicappati”) e anziani per destinarli sempre a favore delle medesime ‘categorie’ ma per contribuire a progetti di vacanza estiva. Premesso che questi fondi dovrebbero essere trovati a prescindere, non è pensabile che tali vengano sottratti dall’ordinaria e indispensabile assistenza per anziani e alle famiglie con persone con disabilità che non dimentichiamo dura per 365 giorni l’anno. Quindi o si trovano altrove oppure si parte dalle priorità e la priorità è la quotidianità non un contributo vacanza”.