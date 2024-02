Savona, oltre 350 studenti all’Open Day in occasione della Giornata Nazionale delle professioni sanitarie

Savona. Il 20 febbraio si celebra la Giornata Nazionale del personale sanitario e sociosanitario, del personale socioassistenziale e del volontariato istituita nel novembre del 2020 per onorare l’impegno e il sacrificio dimostrati nel corso della pandemia da Coronavirus e che rappresenta un’importante occasione per riconoscerne e celebrare il lavoro e la professionalità di questi professionisti.

Per tale occasione ASL2 e diversi Ordini professionali, tra cui quello degli Infermieri (OPI) di Savona, quello delle Ostetriche Savona-Imperia, quello dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche (TSRM PSTRP) di Genova-Savona e Imperia, della riabilitazione e della prevenzione) e infine quello dei Fisioterapisti (OFI) della Liguria hanno organizzato un Open Day di orientamento, in Piazza Pertini a Savona, dedicato agli studenti delle Scuole Superiori.

Per l’occasione sono stati allestiti alcuni gazebo dove professionisti di ASL2, giovani neo assunti, docenti, tutor e studenti dei corsi di Laurea dell’università di Genova, hanno fornito informazioni sui percorsi formativi specifici e sugli sbocchi lavorativi relativi ai profili professionali scelti per questa prima edizione, alcuni più conosciuti alcuni meno: infermieri, fisioterapisti, ostetriche, logopedisti, ortottisti, dietisti, tecnici di radiologia, tecnici di laboratorio, tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, tecnici della riabilitazione psichiatrica, educatori professionali socio sanitario e tecnici di neurofisiopatologia. L’iniziativa è stata molto gradita dagli Istituti scolastici superiori di Savona, che hanno coinvolto oltre 350 studenti, accompagnati dai loro insegnanti.

“La presenza di giovani che hanno da poco intrapreso il percorso universitario o che sono entrati recentemente nel mondo di lavoro è stata sicuramente un’idea vincente, perché ha consentito di instaurare con i ragazzi un dialogo più facile ed immediato e di mettere loro a disposizione testimonianze più coinvolgenti – commenta la dottoressa Monica Cirone, direttore sociosanitario di Asl2 – Allo stesso modo la presenza di professionisti più “consolidati” ha messo in luce il peso e l’importanza di un’esperienza approfondita e qualificata. Siamo felici che questa iniziativa abbia raccolto tanto interesse da parte di scuole e studenti – conclude la dirigente – è un piacere vedere questa piazza piena di giovani interessati a intraprendere un percorso formativo e lavorativo nel mondo della sanità. E’ di questa energia che abbiamo bisogno” .

“Vogliamo ringraziare gli ordini oggi presenti per la loro collaborazione che si è rivelata di grande aiuto per la buona riuscita della giornata. Forti del successo di questa edizione, è nostra intenzione replicare questo evento anche i prossimi anni coinvolgendo altri ordini e nuove professioni”, le parole della dottoressa Maria Iris Grassi, direttore S.C. Coordinamento professioni sanitarie ospedaliere e territoriali.

“Hanno partecipato a questa giornata tanti ragazzi e tante ragazze, abbiamo parlato prevalentemente di prevenzione della salute tra gli adolescenti e abbiamo attirato subito la loro attenzione – afferma Valentina Angius, presidente Ordine della professione Ostetrica interprovinciale Savona-Imperia – la domanda che ci hanno posto di più è stata quella riguardante il ruolo dell’ostetrica e se lavora solamente durante il parto. Abbiamo spiegato loro che l’ostetrica entra anche nella formazione dei giovani perché la promozione della salute è diventata materia anche per loro importante. Abbiamo parlato anche di prevenzione della salute, soprattutto per quanto riguarda le malattie a trasmissione sessuale. L’ostetrica non la trovi solo in sala parto, ma ormai sul tutto il territorio con un per promuovere il benessere. Abbiamo incuriosito anche i maschietti”.

“Abbiamo visto una grande partecipazione da parte dei ragazzi, un grande entusiasmo per questa giornata che ci ha consentito di veicolare e trasferire la nostra professione a questi giovani- afferma Roberta Rapetti, presidente dell’Ordine delle professioni Infermieristiche – vogliamo avvicinarli al nostro mondo, ne abbiamo bisogno”.