Savona, lettera di una residente al Comune: “Strada in località Marmorassi in condizioni disastrose”

Riceviamo e pubblichiamo l’e-mail inviata da una cittadina savonese al Comune di Savona in merito alle “condizioni della strada comunale situata in località Marmorassi, zona Ricaldone, Costa, Pian del Bue, Monte Paggio”.

Il testo della mail

Gentilissimo, la sottoscritta, durante gli ultimi 10 anni, ha segnalato piu’ volte una condizione disastrosa della strada comunale sita in localita’ Marmorassi, zona Ricaldone, Costa, Pian del Bue, Monte Paggio.

La strada presenta diverse buche e zone frananti che la rendono particolarmente insidiosa. come scritto nella presente, piu’ volte ho segnalato al Comune la condizione del manto stradale, ma ogni volta mi e’ stato risposto che problemi di budget, cambio Giunta, responsabilità di altri, con il tempo sarebbero stati presi provvedimenti.

Ad oggi, questo non e’ ancora accaduto. in passato, piu’ volte, ho inviato foto di testimonianza, nonche’ la documentazione attestante, che la strada e’ comunale e NON vicinale (a livello del cancello del civico n° 46), in quanto mia nonna, con atto notarile, con l’allora Sindaco, il dott Zanelli aveva venduto parte di terreno per la costruzione della strada.

Mi rendo conto delle diverse problematiche che puo’ avere un Comune, ma visto che piu’ volte, noi residenti della zona, abbiamo provveduto a nostre spese, a ripristinare, per quanto possibile, le varie anomalie del manto stradale, fosse possibile, almeno, tramite il vostro ufficio, provvedere ad una copertura delle buche (sempre piu’ profonde) anche in maniera non definitiva (preciso che l’asfaltatura e’ stata eseguita piu’ di 20 anni fa, e mai piu’ ripristinata) anche solo con dei conglomerati bituminosi (sicuramente piu’ rapidi ed economici della normale bitumatura.

Certa di un suo interessamento, colgo l’occasione per porgere cordiali saluti e augurarle un buon lavoro.

Ovviamente, resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o comunicazione

Silvana Giusto