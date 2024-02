Savona, lavori di manutenzione: Oltreletimbro senza corrente elettrica per 8 ore

Savona. Interruzione della corrente elettrica per otto ore in alcune vie del quartiere Oltreletimbro a Savona per una manutenzione di un guasto sulla linea a media tensione.

I lavori sono previsti tra le 22 di giovedì 15 febbraio e le 6 di venerdì 16 febbraio. Enel ha scelto l’orario notturno “per ridurre i disagi all’utenza (scuole, negozi, privati)”.

Le utenze interessate dalla sospensione della corrente elettrica sono in via De Amicis, via Giusti, via Aleardi, via Fratelli Canepa, corso Tardy e Benech, via Calamaro, via Servettaz, via Tasso e via Alfieri.

“Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata – precisa Enel nel foglio appeso nei portoni delle vie interessate -, pertanto invitiamo a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori“.

“Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio si può consultare il sito di e-distribuzione.it – scrivono ancora -. Oppure mandare un sms al numero 320.20 41500 indicando il codice Pod (IT 001 E…) contenuto in bolletta, oppure scaricare la App gratuita per smartphone di e-distribuzione, oppure per segnalare un guasto si può chiamare il numero verde 803.500”.