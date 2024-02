Savona. Intervento dei vigili del fuoco in un palazzo di via Collodi a Savona per alcune persiane pericolanti all’ultimo piano del condominio.

La strada è stata chiusa per permettere ai pompieri le operazioni di messa in sicurezza. Sul posto anche gli agenti della polizia locale per la regolazione del traffico.

Ripercussioni sulla viabilità: in pochi minuti si sono formate code in corso Ricci e nelle vie vicine.