Savona, in Comune la presentazione del libro “Pierino Prati-ero Pierino la Peste”

Savona. L’Associazione culturale no-profit Cristoforo Colombo “Natural di Savona” oltre a divulgare i documenti storici che attestano Savona come luogo di nascita dell’Ammiraglio, ricorda anche la Città di Savona e la sua storia.

In questo quadro presenta il libro “Pierino Prati-ero Pierino la Peste”, ex calciatore di Savona, Milan, Roma, Fiorentina e Nazionale. Verranno rievocati traguardi sportivi, personaggi e storie della città di quel periodo.

La presentazione è in programma sabato prossimo, 10 febbraio, a palazzo Sisto, Sala Rossa, alle 15,30, con seguito alla Libreria Edizioni Paoline in via Santa Maria Maggiore 13 alle 18,30 per firma copie.

Saranno presenti, oltre al coautore Cristiano Prati, figlio di Pierino, molti personaggi legati al Savona Calcio. Insomma, un appuntamento da non perdere per chi ama lo sport, il calcio e Savona.